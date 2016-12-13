Трусова заменит Уткину в воротах сборной России в матче против Дании

Тренерский штаб женской сборной России принял решение сделать замену голкипера перед матчем чемпионата Европы против Дании, который начнется сегодня в 22:45 по московскому времени. Вместо Елены Уткиной в воротах появится Кира Трусова.

- Перед сегодняшним матчем мы приняли решение произвести замену, - приводит пресс-служба ФГР слова тренера сборной Алексея Алексеева. - Вместо Елены Уткиной в состав включена Кира Трусова. Мы решили дать возможность Кире Трусовой получить игровую практику. В прошлом матче у Елены Уткиной был невысокий процент отраженных бросков - 27%.