19:57 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Трусова заменит Уткину в воротах сборной России в матче против Дании

0
0
0

Тренерский штаб женской сборной России принял решение сделать замену голкипера перед матчем чемпионата Европы против Дании, который начнется сегодня в 22:45 по московскому времени. Вместо Елены Уткиной в воротах появится Кира Трусова.

- Перед сегодняшним матчем мы приняли решение произвести замену, - приводит пресс-служба ФГР слова тренера сборной Алексея Алексеева. - Вместо Елены Уткиной в состав включена Кира Трусова. Мы решили дать возможность Кире Трусовой получить игровую практику. В прошлом матче у Елены Уткиной был невысокий процент отраженных бросков - 27%.

Дополнительная информация

http://www.rushandball.ru/news/kira-trusova-zamenit-elenu-utkinu-v-vorotah-sbornoy-rossii-na-match-che-s-daniey

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

На что потратят наследство Алексия II?...

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ