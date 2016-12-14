Сергей Шишкарев: "В раздевалке очень много слез"

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев подвел итоги чемпионата Европы. По его словам, игроки женской национальной команды рыдали после ничьей с Данией (26:26). Результат лишил подопечных Евгения Трефилова шансов на выход в полуфинал.

– Совершенно очевидно, что такая команда, как сборная России, не может иметь других задач на турнир, кроме как места на пьедестале, – отметил Шишкарев. – Мы понимали, что сейчас у нас много игроков, и сразу требовать от них только побед – сложно, но в полуфинал этого чемпионата Европы мы выходить вполне могли.

– Обидно, что не дожали датчанок?

– После игры я зашел к девчонкам, поблагодарил их, поддержал. В раздевалке очень много слез. Половина рыдала. Они плакали из-за того, что сделали все от себя зависящее, но это не привело к результату.

Были сегодня и ошибки. Чувствовалось большое расслоение по позициям. Если Судакова забила шесть мяч – причем некоторые из них просто шикарные – то с другого края опасность исходила минимальная. С такой диспропорцией тяжело на что-то рассчитывать. При этом я не могу не отметить командный дух и желание девчонок доказать что-то самим себе. (Владимир ИВАНОВ)

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