02:55 | ГАНДБОЛ — Чемпионат Европы

Сергей Шишкарев: "В раздевалке очень много слез"

0
0
0

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев подвел итоги чемпионата Европы. По его словам, игроки женской национальной команды рыдали после ничьей с Данией (26:26). Результат лишил подопечных Евгения Трефилова шансов на выход в полуфинал.

 
Главный тренер женской сборной России Евгений ТРЕФИЛОВ.Сергей Шишкарев: "Трефилова в обиду не дам! Если не останется таких, как он, и у нас все будет, как в футболе"

– Совершенно очевидно, что такая команда, как сборная России, не может иметь других задач на турнир, кроме как места на пьедестале, – отметил Шишкарев. – Мы понимали, что сейчас у нас много игроков, и сразу требовать от них только побед – сложно, но в полуфинал этого чемпионата Европы мы выходить вполне могли.

– Обидно, что не дожали датчанок?

– После игры я зашел к девчонкам, поблагодарил их, поддержал. В раздевалке очень много слез. Половина рыдала. Они плакали из-за того, что сделали все от себя зависящее, но это не привело к результату.

Были сегодня и ошибки. Чувствовалось большое расслоение по позициям. Если Судакова забила шесть мяч – причем некоторые из них просто шикарные – то с другого края опасность исходила минимальная. С такой диспропорцией тяжело на что-то рассчитывать. При этом я не могу не отметить командный дух и желание девчонок доказать что-то самим себе. (Владимир ИВАНОВ)

Полностью интервью Шишкарева

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

На что потратят наследство Алексия II?...

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ