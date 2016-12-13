Дарья Дмитриева: "России обязательно нужно побеждать Данию и желательно с большим счетом"

Разыгрывающая сборной России Дарья Дмитриева в интервью "СЭ" призналась, что она и ее партнеры по команде понимают, в какой ситуации находятся. Россиянкам приходится просчитывать, с каким счетом нужно сыграть соперникам, чтобы российская команда вышла в полуфинал чемпионата Европы.

– Мы сами довели ситуацию до такого момента, что не думать о том, как играют соперники, уже нельзя, - отметила Дмитриева. - Конечно же прекрасно понимаем, где мы сейчас находимся. Нам обязательно нужно побеждать Данию. Причем желательно с большим счетом. И при этом рассчитывать на неудачу румынок. Плохо, что не все зависит от нас, но сейчас уже ничего не изменишь.

– Евгений Трефилов любит повторять, что наша команда способна удивить, только когда ее поставят в тяжелую ситуацию. Сейчас именно такая?

– Конечно. Мы в невыгодном положении, нас крепко прижали. Что делать – остается побеждать датчанок. При этом предстоящая игра почти наверняка будет самой тяжелой на турнире. Им ведь тоже нельзя терять очков.

Полное интервью Дмитриевой