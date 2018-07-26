Жак Вильнев: "Хэмилтон строит из себя Иисуса и путает Формулу-1 с Голливудом"

Экс-чемпион мира Жак Вильнев раскритиковал поведение пилота команды "Мерседес" Льюиса Хэмилтона. Британец выиграл Гран-при Германии, но во время гонки публика встречала его неодобрительно.

- Хэмилтон не должен удивляться такому приему, – цитирует Вильнева в интервью Autosport. – Он путает Формулу-1 с Голливудом. Все, что он делает, он делает как-то напоказ. В социальных сетях он возомнил себя едва ли не Иисусом. То, как он припал на колени перед своей машиной в квалификации в Германии, напоминало муки Христа. А сказанное им после – не иначе Нагорная проповедь. Ну и его жесты на подиуме всем дали понять, кто именно ниспослал этот благодатный дождь на Хоккенхайм.