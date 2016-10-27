Жак Вильнев: "Ферстаппен и Сайнс просто блокировали соперников. Это не гонки"

Бывший чемпион мира в "Формуле-1" Жак Вильнев поддержал решение ФИА запретить пилотам во время защиты от обгона менять траекторию движения на торможении. По его словам, эти действия противоречат принципу спортивной борьбы.

– Это хорошее решение, потому что такие движения выглядят нелепыми, – цитирует Motorsport Вильнева. – Посмотрите, как здорово боролись Боттас и Хюлькенберг в Японии, давая друг другу пространство. Это было красиво и честно. А что делали Ферстаппен и Сайнс? Они смотрели в зеркала и блокировали соперников. Это даже не гонка. Это очень опасно. Так ведут себя многие молодые пилоты. Наверное, они так действуют в видеоиграх. Хорошо, что это теперь прекратится. Не помню, чтобы во времена, когда я соревновался, кто-то нечто подобное делал. Тогда гонки были опаснее, и мы больше уважали друг друга, не рисковали другими.