Зак Браун: "Хочу, чтобы гонка "500 миль Индианаполиса" была в календаре "Макларена" каждый год"

Генеральный директор "Макларена" Зак Браун не исключил, что команда будет участвовать в престижной гонке "500 миль Индианаполиса" каждый год. Напомним, что в нынешнем сезоне "Макларен" отправит Фернандо Алонсо для участия в этой гонке вместо "Гран-при Монако".

– Я хочу, чтобы гонка "500 миль Индианаполиса" была в календаре "Макларена" каждый год, – цитирует F1i Брауна. – Мы хотим быть конкурентоспособными в тех сферах, где это возможно. Нам нужно соответствовать бренду. IndyCar "Макларену" подходит. Нам окажет поддержку команда "Андретти". Наши технологии тоже будут полезны для них. Некоторые наши сотрудники ранее работали в IndyCar.