Виталий Петров: "У Сироткина очень слабая команда"

Российский гонщик, бывший пилот "Формулы-1" Виталий Петров прокомментировал последнее место Сергея Сироткина на "Гран-при Испании". Он также рассказал о имевшихся у него проблемах с сидениями.

"Положение сиденья в машине - это одна из самых ключевых составляющих результата. Если пилот чувствует себя в нем не комфортно, или оно двигается, или оно неудобное, то будет очень тяжело ехать, невозможно показать себя на 100 процентов. У меня много раз были проблемы с сидениями, но на тренировках. Я всегда устранял все проблемы до гонок. Что касается пилотирования Сергея, то трудно от него чего-то ожидать или требовать, команда слабая, она занимает последние места. Ему сейчас надо стараться опережать напарника не только в квалификации, но и в гонке", - сказал Петров.

Сироткин занял 14-е место. Победу одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. (Михаил ПОТАПОВ)