Верляйн ведет переговоры с "Форс Индией"

Пилот "Манора" Паскаль Верляйн может продолжить карьеру в "Форс Индии". Там в нем видят замену Нико Хюлькенбергу, который с 2017 года будет выступать за "Рено".

– В "Форс Индии" появилось место, поэтому мы ведем переговоры, – цитирует F1i Верляйна. – Посмотрим, как все сложится. Сейчас я хочу как можно лучше завершить сезон в "Маноре". Мы хотим опередить в Кубке конструкторов "Заубер". Честно говоря, я не удивлен, что в "Форс Индии" появилось место. Раньше ходили слухи о Серхио Пересе, но он остался. И тут ушел Хюлькенберг. Не бывает дыма без огня.