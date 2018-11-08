Валттери Боттас: "Знаю, почему Хэмилтон быстрее меня"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас отметил, что понимает, почему проиграл в нынешнем сезоне своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону, который завоевал свой пятый чемпионский титул досрочно. За два этапа до конца сезона финн проигрывает британцу в общем зачете 131 очко.

– Честно говоря, для меня это понятно, – цитирует F1Today Боттаса. – Я понимаю, почему он быстрее. Есть некоторые повороты, в которых я более осторожен, чем он. Я их больше опасаюсь, чем он. Поэтому он быстрее. Но иногда это срабатывает в обратную сторону. Я могу быть быстрее в ряде поворотов. Но причину, по которой он впереди, легко обнаружить.

Какими бы ни были условия: ветер, жара, холод, дождь – Хэмилтон ко всему приспособится очень быстро. Когда я переходил в "Мерседес", знал только, что он хороший гонщик. Я не создаю себе образа человека, не узнав его ближе. Но теперь знаю его хорошо и могу сказать, что это отличный человек, который много работает. Он работает больше, чем думают окружающие.