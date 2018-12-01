Валттери Боттас: "Это был мой худший сезон в карьере"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас считает, что нынешний сезон стал для него худшим в карьере. Финн стал единственным пилотом из первой шестерки, кто ни разу не победил.

– Это был тяжелый сезон, – цитирует F1i Боттаса. – Думаю, это был мой худший сезон. Конечно, всегда трудно сравнивать. Прошлый сезон сильно отличался от нынешнего. Тогда был мой первый год с командой, с Хэмилтоном. В прошлом году я был разочарован тем, что не достиг цели. В этом – то же самое. Но в 2017 году я хотя бы побеждал. Так что сейчас разочарован больше, чем тогда.