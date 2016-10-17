В "Рено" сравнили Хюлькенберга с Росбергом и Хэмилтоном

Глава "Рено" Фредерик Вассер выразил удовлетворение подписанием контракта с Нико Хюлькенбергом. Немец, выступающий в "Форс Индии", со следующего сезона будет представлять "Рено".

– Нико один их ярчайших пилотов, – цитирует F1i Вассера. – Он, например, брал титул в GP2 в своем первом же сезоне в серии. Это удавалось только ему, Нико Росбергу и Льюису Хэмилтону. К тому же у него есть титул в гонке "24 часа Ле Мана". Это настоящий лидер, способный мотивировать команду и объединить ее вокруг себя. У него богатый опыт. Это быстрый пилот, что крайне важно для нас. С технической точки зрения опытный и грамотный пилот даст много ценной информации для инженеров при работе над болидом.