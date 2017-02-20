В "Ред Булле" считают, что новые машины позволят лучше обгонять на трассе

Один из главных инженеров "Ред Булла" Пьер Ваш не считает, что новый регламент 2017 года снизит возможности для обгона на трассе. Это связывают с новой архитектурой машин, которые станут шире.

– Когда видят более широкие машины, сразу думают, что это усложнит обгоны, – цитирует Motorsport Ваша. – Однако не забывайте про аэродинамику. Прижимная сила станет выше, поэтому на прямых можно будет приближаться к сопернику вплотную и эффективнее использовать эффект "слипстрима" для обгона. Это даст даже больше возможностей, чем раньше.