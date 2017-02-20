18:23 | ФОРМУЛА-1

В "Ред Булле" считают, что новые машины позволят лучше обгонять на трассе

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Один из главных инженеров "Ред Булла" Пьер Ваш не считает, что новый регламент 2017 года снизит возможности для обгона на трассе. Это связывают с новой архитектурой машин, которые станут шире.

– Когда видят более широкие машины, сразу думают, что это усложнит обгоны, – цитирует Motorsport Ваша. – Однако не забывайте про аэродинамику. Прижимная сила станет выше, поэтому на прямых можно будет приближаться к сопернику вплотную и эффективнее использовать эффект "слипстрима" для обгона. Это даст даже больше возможностей, чем раньше.

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