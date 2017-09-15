В "Ред Булле" не комментируют слухи о предстоящем разрыве с "Рено"

Глава "Ред Булла" Кристиан Хорнер не стал отвечать на вопрос о том, прекратится ли сотрудничество с "Рено" после 2018 года. Ранее появились слухи, что "Рено" объявила "Ред Буллу" о прекращении поставок двигателей после окончания следующего сезона.

– Могу сказать, что все за пределами 2018 года – это домыслы журналистов, – цитирует ВВС Хорнера. – У нас есть контракт на следующий сезон. Остальное – слухи. Уведомляли ли нас о разрыве? Я не стану отвечать на этот вопрос.

Ранее стало известно, что "Рено" не будет поставлять двигатели "Торо Россо" с 2018 года.