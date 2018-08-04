В "Макларене" признались, что вели переговоры с Риккьярдо

Руководитель "Макларена" Зак Браун признался, что команда пыталась заполучить Даниэля Риккьярдо, который по окончании сезона уйдет из "Ред Булла". Однако австралиец перешел в "Рено".

– У нас было несколько встреч, мы большие поклонники Дэна, – цитирует F1Today Брауна. – Он отличный парень, прекрасный гонщик. Насколько мы были близки к контракту, знает только сам Дэн. Если бы машина была более конкурентоспособной, это увеличило бы наши шансы. Думаю, у него было большое желание уйти. Вероятно, мы боролись с "Рено" очень плотно, но одному Риккьярдо известно, почему он принял такое решение. Мы его очень ценим.