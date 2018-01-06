В "Форс Индии" уверены, что Перес и Окон не повторят ошибок прошлого года

Операционный директор "Форс Индии" Отмар Зафнауэр уверен, что Серхио Перес и Эстебан Окон будут более аккуратно бороться друг с другом в предстоящем сезоне. В 2017 году между ними возникали конфликты и контакты на трассе, из-за чего команде даже пришлось ограничить их борьбу друг с другом.

– Серхио и Эстебан теперь поняли, что интересы команды должны быть превыше всего, – цитирует F1i Зафнауэра. – Их отношения стали более зрелыми, они знают, как себя вести. Поэтому все должно быть лучше, чем в прошлом сезоне. Мы могли набрать куда больше очков. В Баку, например, могли взять 33 очка. Такие ошибки непростительны.