14:35 | ФОРМУЛА-1

"Уильямс" предлагает болельщикам переночевать в гараже команды в Сильверстоуне

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Команда "Уильямс" в год своего 40-летия сделала неожиданное предложение поклонникам. Как сообщает официальный сайт команды, она вместе со своими спонсорами предлагает болельщикам поучаствовать в конкурсе, победители которого получат возможность переночевать прямо в гараже "Уильямса" во время "Гран-при Великобритании".

Перед ночью в гараже победителей ждет экскурсия по боксам "Уильямса" в сопровождении пилота команды Фелипе Массы.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Женек10

была бы ночь с масиком, коЛОБОК бы нашел хакером, которые трампу победу обеспечели)

14:48