"Уильямс" предлагает болельщикам переночевать в гараже команды в Сильверстоуне

Команда "Уильямс" в год своего 40-летия сделала неожиданное предложение поклонникам. Как сообщает официальный сайт команды, она вместе со своими спонсорами предлагает болельщикам поучаствовать в конкурсе, победители которого получат возможность переночевать прямо в гараже "Уильямса" во время "Гран-при Великобритании".

Перед ночью в гараже победителей ждет экскурсия по боксам "Уильямса" в сопровождении пилота команды Фелипе Массы.