"Уильямс" предлагает болельщикам переночевать в гараже команды в Сильверстоуне

Команда "Уильямс" в год своего 40-летия сделала неожиданное предложение поклонникам. Как сообщает официальный сайт команды, она вместе со своими спонсорами предлагает болельщикам поучаствовать в конкурсе, победители которого получат возможность переночевать прямо в гараже "Уильямса" во время "Гран-при Великобритании".
Перед ночью в гараже победителей ждет экскурсия по боксам "Уильямса" в сопровождении пилота команды Фелипе Массы.
You can spend a night in the @WilliamsRacing garage at the #BritishGP @Silverstone with @Martini_drinks & @AirBnb -– WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 29 апреля 2017 г.
https://t.co/hKYXFZuRcq pic.twitter.com/4naFrOBYd7
Женек10
была бы ночь с масиком, коЛОБОК бы нашел хакером, которые трампу победу обеспечели)
14:48