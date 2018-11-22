"Уильямс" подписал Кубицу. Он займет место Сироткина

Поляк Роберт Кубица в следующем сезоне станет боевым пилотом "Уильямса" вместо россиянина Сергея Сироткина, информирует пресс-служба команды.

Ранее "Уильямс" объявил о подписании контракта с британцем Джорджем Расселлом.

В нынешнем сезоне за "Уильямс" выступают Сироткин и канадец Лэнс Стролл, который в следующем году уйдет в "Форс Индию".

Кубица ранее отказался от роли резервного пилота "Феррари". Появлялась информация, что продвижению Кубицы на роль основного пилота поспособствовал бизнесмен Лоуренс Стролл, который ранее спонсировал "Уильямс", а теперь приобрел "Форс Индию", куда и заберет из "Уильямса" своего сына Лэнса Стролла.

Напомним, что Кубица выступал в "Формуле-1" с 2006 по 2010 год. Однако зимой 2011 года он попал в тяжелую аварию во время участия в ралли в Италии. Пилот мог потерять руку, но врачам удалось ее спасти. Только спустя два года Кубица вернулся в гонки.