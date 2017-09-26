Тото Вольфф: "Опасность победы в Сингапуре в том, что мы рискуем неправильно оценить свой уровень"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф отметил, что в команде не переоценивают значимость успеха в Сингапуре. Льюис Хэмилтон смог выиграть гонку, но при этом с трассы сошли обе "Феррари", которые в квалификации были лучше.

– Результат в Сингапуре застал нас врасплох, – цитирует F1i Вольффа. – Опасность этого результата в том, что мы рискуем неправильно оценить свой уровень производительности. Но мы стараемся сосредоточиться на самых тяжелых моментах уик-энда. Анализируем, чего нам не хватало в пятницу и субботу. Сама же гонка напомнила, что этот вид спорта способен удивлять и рушить все прогнозы. Но результат гонки не меняет того, с чем мы подходим к Малайзии. Мы должны быть на вершине в оставшихся шести гонках.