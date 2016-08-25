Стоффель Вандорн: "Если не получу место в "Макларене" на 2017 год, уйду в другую команду"

Тест-пилот "Макларена" Стоффель Вандорн рассчитывает в следующем сезоне выступать в "Формуле-1" в качестве основного гонщика. Бельгиец подчеркнул, что он не обязательно останется в "Макларене".

– Мой контракт истекает в конце года, – цитирует La Dernière Heure Вандорна. – Так что я нахожусь в удобном положении. Если мне не гарантируют место в "Макларене" на 2017 год, я могу перейти в другую команду. "Рено"? Может быть. Или что-то другое. Есть разные варианты, но я большего сказать не могу. Могу лишь подтвердить, что должен выступать в "Формуле-1" в следующем сезоне. Надеюсь, что это будет "Макларен".