Стефано Доменикали: "Для "Ламборгини" "Формула-1" останется мечтой"

Бывший президент "Феррари" Стефано Доменикали, работающий сейчас в "Ламборгини", отметил, что для его компании было бы желательно участвовать в "Формуле-1". Однако он подчеркнул, что сейчас у "Ламборгини" другие задачи.

– Очевидно, что для "Ламборгини" участие в "Формуле-1" – это мечта, это и останется мечтой, – цитирует Sky Italia Доменикали. – Для нашей компании спорт очень важен. Мне по-прежнему нравится слушать звук гоночного мотора. Однако наша стратегия заставляет нас трезво оценивать ситуацию. Завтра мы точно не окажемся в "Формуле-1". Сейчас у нас другие приоритеты. Мы должны укрепить наши позиции на рынке суперкаров.