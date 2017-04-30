Со следующего года будет видоизменен календарь гонок "Формулы-1"

Новые владельцы "Формулы-1" планируют в следующем сезоне реогранизовать календарь гонок. Исполнительный директор "Формулы-1" Чейз Кэри, представляющий компанию Liberty Media, подтвердил, что график гонок будет учитывать географическое положение автодромов.

– Идея состоит в том, чтобы группировать гонки в зависимости от часового пояса, – цитирует F1i Кэри. – Мы хотим, чтобы расположение "Гран-при" было более логичным с точки зрения логистики. То есть нет смысла проводить "Гран-при Канады" летом, а "Гран-при США" – через несколько месяцев.