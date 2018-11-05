СМИ: Бинотто покинет пост технического директора "Феррари"

Технический директор "Феррари" Маттиа Бинотто покинет команду после окончания сезона, утверждает Turun Sanomat. По данным источника, контракт со специалистом не будет продлен, поэтому он уже ведет переговоры с другими командами. Интерес к Бинотто проявляют "Мерседес" и "Рено".

Напомним, что проблемы "Феррари" во второй части нынешнего сезона связывали с конфликтом между Бинотто и руководителем команды Маурицио Арривабене, чей контракт был продлен до 2021 года. При этом сам Арривабене утверждал, что никакого конфликта нет, а договор с Бинотто продлят.