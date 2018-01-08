Сириль Абитбуль: "Не имеет смысла говорить о подиумах для "Рено" в 2018 году"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль старается быть сдержанным в оценке перспектив команды в предстоящем сезоне. По его мнению, опрометчиво заявлять о намерении регулярно попадать на подиум.

– Я не хочу говорить о подиуме в следующем сезоне, это не имеет смысла, – цитирует Motorsport Абитбуля. – Мы знаем, что есть как минимум три команды, которые будут очень хороши. Три команды – это шесть машин. На подиуме место только для трех машин. Понятно, что попасть туда будет очень тяжело. Наша задача – приблизиться к этому как можно сильнее.

Наша главная ценность – состав пилотов. Мы чувствуем себя очень комфортно и уверенно, имея Хюлькенберга и Сайнса в составе. У них прекрасный имидж, они быстры, обладают потенциалом и эффективностью. Оба гонщика харизматичны и ярки. На них и будем опираться.