Серхио Перес: "Ситуация в "Форс Индии" критическая"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес назвал ситуацию в команде "критической". Ранее сообщалось, что команда близка к банкротству и после летнего перерыва может быть закрыта из-за отсутствия денег.
- На данный момент ситуация критическая, – цитирует гонщика Autosport. – Не секрет, что финансовые проблемы сдерживают прогресс команды, но мы занимаем пятое место в Кубке конструкторов. Это говорит о большом потенциале нашего коллектива.
До этого появилась информация, что команду приобрел канадский бизнесмен Лоуренс Стролл - отец пилота "Уильямса" Лэнса Стролла.
Дополнительная информация
http://autosport.com.ru/f1/51989-serhio-peres-v-force-india-kriticheskoe-finansovoe-polozhenie