Серхио Перес: "Ситуация в "Форс Индии" критическая"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес назвал ситуацию в команде "критической". Ранее сообщалось, что команда близка к банкротству и после летнего перерыва может быть закрыта из-за отсутствия денег.

- На данный момент ситуация критическая, – цитирует гонщика Autosport. – Не секрет, что финансовые проблемы сдерживают прогресс команды, но мы занимаем пятое место в Кубке конструкторов. Это говорит о большом потенциале нашего коллектива.

До этого появилась информация, что команду приобрел канадский бизнесмен Лоуренс Стролл - отец пилота "Уильямса" Лэнса Стролла.