Серхио Перес: "Не знаю, где окажусь в следующем году"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес признался, что пока не знает, в какой команде окажется в следующем сезоне. В "Уильямсе" и "Рено" уже подтвердили, что заинтересованы в мексиканце.

– Я ничего не знаю о своем будущем, – цитирует Autosport Переса. – Я думаю, что пока рано говорить. Но гонщики всегда хотят определиться со своим будущим как можно раньше. Сейчас я думаю о предстоящем уик-энде. Мне нужен высокий результат во второй половине сезона. Нужно сделать все, чтобы опередить "Уильямс" в борьбе за четвертое место. В любом случае, вряд ли подписание контракта займет много времени, поскольку осталось всего три месяца до конца сезона. Надеюсь, до этого момента я буду знать о своем будущем наверняка.