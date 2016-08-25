17:46 25 августа | ФОРМУЛА-1

Серхио Перес: "Не знаю, где окажусь в следующем году"

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Пилот "Форс Индии" Серхио Перес признался, что пока не знает, в какой команде окажется в следующем сезоне. В "Уильямсе" и "Рено" уже подтвердили, что заинтересованы в мексиканце.

– Я ничего не знаю о своем будущем, – цитирует Autosport Переса. – Я думаю, что пока рано говорить. Но гонщики всегда хотят определиться со своим будущим как можно раньше. Сейчас я думаю о предстоящем уик-энде. Мне нужен высокий результат во второй половине сезона. Нужно сделать все, чтобы опередить "Уильямс" в борьбе за четвертое место. В любом случае, вряд ли подписание контракта займет много времени, поскольку осталось всего три месяца до конца сезона. Надеюсь, до этого момента я буду знать о своем будущем наверняка.

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