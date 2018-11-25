Сергей Сироткин занял последнее место в личном зачете "Формулы-1" по итогам сезона

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин занял последнее (20-е) место в личном зачете по итогам сезона-2018. В заключительной гонке на "Гран-при Абу-Даби" он стал 14-м.

Его партнер по команде Лэнс Стролл финишировал 15-м, а в общем зачете расположился на 18-м месте.

Напомним, ранее стало известно, что команда не продлит с Сироткиным контракт на следующий сезон, и в 2019-м году его заменит Роберт Кубица.

"Формула-1"

Сезон-2018

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон - 408. 2. Себастьян Феттель - 320. 3. Кими Райкконен - 251. 4. Макс Ферстаппен - 249. 5. Валттери Боттас - 247. 6. Даниэл Риккьярдо - 170. 7. Нико Хюлькенберг - 69. 8. Серхио Перес - 62. 9. Кевин Магнуссен - 56. 10. Карлос Сайнс - 53. 11. Фернандо Алонсо - 50. 12. Эстебан Окон - 49. 13. Шарль Леклер - 39. 14. Ромен Грожан - 37. 15. Пьер Гасли - 29. 16. Стоффел Вандорн - 12. 17. Маркус Эрикссон - 9. 18. Лэнс Стролл - 6. 19. Брендон Хартли - 4. 20. Сергей Сироткин - 1

Кубок конструкторов: 1. Mercedes - 655. 2. Ferrari - 571. 3. Red Bull Racing - 419. 4. Renault - 122. 5. Force India - 111. 6. Haas - 93. 7. McLaren - 62. 8. Sauber - 48. 9. Toro Rosso - 33. 10. Williams - 7