Сергей Сироткин: "Трижды попадал в трафик и оказывался не на быстром круге, когда трасса просыхала"

Пилот "Уильямса" Сергей Сироткин выразил разочарование квалификацией "Гран-при Венгрии". Россиянин показал последний результат.

– Я очень разочарован квалификацией, – цитирует официальный сайт "Уильямса" Сироткина. – Дождь мог дать нам большие шансы, мы могли показать лучший результат в сезоне. В таких непредсказуемых условиях тяжело рассчитать оптимальный круг. Я трижды попадал в трафик, а когда дождь ослабевал, я оказывался не на быстром круге. Мне не повезло, поэтому очень жаль. Ситуация очень непредсказуемая.