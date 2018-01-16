Сергей Сироткин: "Сказать, что я счастлив присоединиться к "Уильямс", - преуменьшение"

Российский пилот Сергей Сироткин назвал подписание контракта с "Уильямс" исполнением его мечты. 22-летний гонщик отметил, что команда может положиться на него в новом сезоне.

- Сказать, что я счастлив и горд присоединиться к такой известной команде, как "Уильямс", будет преуменьшением, - признался в интервью официальному сайту "Уильямс" Сироткин. - Мне пришлось долго работать, чтобы оказаться здесь. Я действительно счастлив и благодарен всем причастным к этому.

Результат наших совместных усилий помог мне добиться достижения мечты. Команда может положиться на меня, я сделаю все от себя зависящее.

Контракт между британской конюшней и российским гонщиком рассчитан на сезон-2018. Он дебютирует в "Формуле-1" на "Гран-при Австралии".