Сергей Сироткин: "Разочарован, что на "Гран-при Мексики" не смог быть более агрессивным"

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин считает, что не показал свой максимум на "Гран-при Мексики". Гонщик занял 14-е место.

- У нас сложилась очень хорошая командная работа, - цитирует SMP Racing Сироткина. – То, как мы на протяжении 58 кругов управляли расходом основного комплекта шин, совершенно удивительно. За десять кругов до финиша резина у меня была по-прежнему лучше, чем у других машин. И мой темп был очень хорошим, гораздо выше, чем у автомобилей впереди. Я бок о бок сражался с Кевином Магнуссеном, но режим виртуальной машины безопасности полностью сбил мой ритм – в этот период шины остыли и их эффективность пропала.

На рестарте мне было сложно прогреть "основные" шины, и потребовалось три круга, чтобы вновь вывести их в "рабочее окно". Я попытался обогнать Кевина, и мне понадобилось четыре круга, чтобы догнать машины впереди. На последних кругах я мог бы подобраться к ним ближе, но гонка закончилась. Мы проделали по-настоящему хорошую работу на последнем отрезке, но я разочарован, что не смог быть более агрессивным в финальной борьбе. В целом, смешанные чувства.