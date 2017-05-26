Серджо Маркьонне: "Феттель может оставаться в "Феррари" столько, сколько захочет"

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне заявил, что команда предоставила пилоту Себастьяну Феттелю болид, который позволит бороться за победы. Он также добавил, что гонщик может оставаться в "Скудерии" сколько захочет.

29-летний немец лидирует в личном зачете, набрав после пяти гонок 104 очка и опережая идущего вторым пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона на шесть баллов.

– Если Себастьян доволен болидом и чувствует себя комфортно, то может оставаться в "Феррари" столько, сколько захочет, – цитирует F1i Маркьонне. – В прошлом году обстановка была нервной, потому что у нас не было болида, способного побеждать. Поэтому мы постарались создать болид, который бы понравился Феттелю, а дальше выбор за Себастьяном. Мы мечтали о том, чтобы вновь оказаться в лидерах и бороться за титул, и теперь это случилось.