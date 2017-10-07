Себастьян Феттель: "Знал, что буду стартовать с первого ряда"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель, показавший третий результат в квалификации "Гран-при Японии", остался доволен своим результатом. Немец будет стартовать с первого ряда, так как Валттери Боттас, показавший второй результат, оштрафован за замену коробки передач.

– Квалификация прошла неплохо, я доволен, – цитирует Феттеля Sky Sports. – На последнем круге я сделал все возможное и понимал, что нужно рисковать. Однако результата это не принесло. В любом случае я знал, что буду стартовать с первого ряда.