Себастьян Феттель: "С Сингапура "Феррари" отстала от "Мерседеса" на пару гонок"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что ключевым этапом в нынешнем сезоне стала гонка в Сингапуре, где ему не удалось победить, хотя машина это должна была позволить сделать. А лидерство в чемпионате он упустил после гонки в Германии, когда на первое место вышел Льюис Хэмилтон, ставший в итоге чемпионом.

– Я думаю, что более важную роль сыграла гонка в Сингапуре, – цитирует F1Today Феттеля. – С Сингапура мы перестали поспевать за "Мерседесом", отстали на пару гонок, а потом еще и обстоятельства стали вмешиваться. Мы совершали ошибки, я лично ошибался. Но не думаю, что ключевой была гонка в Германии. У меня бывали и более серьезные ошибки, хотя та стала самой дорогостоящей. Это часть гонок. Когда пытаешься выжать максимум, можешь переборщить. Но это уже позади. Так бывает со всеми. Не думаю о прошлом.