Себастьян Феттель: "Результат вполне позитивный, но все могло сложиться и лучше"

Гонщик "Феррари" Себастьян Феттель заявил, что доволен третьим местом на "Гран-при Австрии". Из-за схода Льюиса Хэмилтона ("Мерседес") Феттель возглавил личный зачет и теперь опережает британца на одно очко.

- Макс (Ферстаппен из "Ред Булла, который выиграл "Гран-при". – Прим. "СЭ") здорово провел гонку, не допустив ни единой ошибки. Мы с Кими (Райкконеном, партнером по "Феррари". – Прим. "СЭ") пытались его догнать, но нам это не удалось, - приводит Sky Sports слова Феттеля. - Конечно, было бы здорово стартовать чуть выше. Я пытался отыграть позиции в первом повороте, но там мне не оставили места, я откатился назад, а затем то же самое случилось и в третьем повороте. Пришлось бороться с "Рено" и "Хаасом", я немного отстал от лидеров, потом потерял немного времени на пит-стопе – по сути, моя задача свелась к минимизации потерь, но машина ехала неплохо и бережно расходовала ресурс шин. Результат вполне позитивный, но все могло сложиться гораздо лучше. Мои поздравления Максу!