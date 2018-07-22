Себастьян Феттель: "Не думаю, что после сегодняшней ошибки с трудом усну"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель назвал своей ошибкой вылет с трассы во время "Гран-при Германии". Немец шел в лидерах, но разбил болид и не смог финишировать.

- Не думаю, что это было огромной ошибкой, - цитирует Sky Sports Феттеля. - Не думаю, что я сегодня с трудом усну после того, что сделал. Но все же это очень разочаровывает, потому что до этого момента все было хорошо, и дождь нам не был нужен.

Это был один из тех самых моментов. Это была моя ошибка, поэтому я извинился перед командой, они сделали все верно.

Все было в моих руках, но небольшая ошибка - и огромное разочарование.