Себастьян Феттель: "Мы не могли опередить Риккьярдо"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель отметил, что не мог выиграть квалификацию "Гран-при Монако" из-за скорости Даниэля Риккьярдо на "Ред Булле". Немец же стал вторым.

– Риккьярдо заслужил победу, – цитирует F1i Феттеля. – После квалификации обычно чувствуешь, что мог бы выступить лучше, но на этот раз мы не могли победить Даниэля. "Ред Булл" был быстр в четверг, в субботу тоже. Мы сократили отставание максимально. Посмотрим, что получится в гонке. Ожидали, что "Ред Булл" так хорошо выступит в Монако. У них хорошая машина.