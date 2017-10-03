Себастьян Феттель: "Мне не достает советов Шумахера"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель признался, что в детстве его кумиром был Михаэль Шумахер. Он отметил, что при первой встрече с Красным бароном был очень напряжен.

– Когда я увидел его выступление, у меня были мурашки. В детстве он был моим кумиром, для меня он всегда будет идолом, – цитирует Corriere della sera Феттеля. – Мне не достает его советов. Это было здорово, они подходили под любую погоду и всегда действовали.

Он всегда будет номером один. Помню, как впервые встретил его. Я не мог открыть рот, был очень напряженным. Шумахер – не просто гонщик, он вывел "Феррари" на высший уровень. Он – из тех, у кого есть ответы на любые вопросы.

Его нынешнее состояние? Нам стоит уважать его личную жизнь.

Напомним, Шумахер продолжает в режиме большой секретности восстанавливаться в своем швейцарском доме после тяжелой травмы головы, полученной в декабре 2013 года во время катания на горных лыжах. Детали состояния его здоровья хранятся близкими гонщика в секрете.