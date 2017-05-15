Себастьян Феттель: "Мерседес" использовал Боттаса, чтобы блокировать меня"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель назвал ключевой момент гонки "Гран-при Испании". Немец не смог удержать лидерство в борьбе с Льюисом Хэмилтоном, поскольку ранее еще не заехавший на пит-стоп Валттери Боттас сдерживал Феттеля, позволяя партнеру по "Мерседесу" приблизиться.

– Я потерял слишком много времени за Боттасом, – цитирует F1i Феттеля. – Они использовали Боттаса, чтобы блокировать меня. С первой попытки мне не удалось его обойти, хотя я был близок. Но мы надеялись, что в конце гонки шины Хэмилтона будут сильнее деградировать. Этого не случилось. Остается его поздравить. Я думаю, что мы правильно все сделали с точки зрения стратегии.