Себастьян Феттель: "Феррари" много уступает "Мерседесу"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель не стал рассуждать о шансах на победу в гонке в Малайзии. Немец в квалификации "Гран-при" показал пятое время, а его партнер Кими Райкконен – шестое.

– Учитывая нашу форму, я не стану говорить о возможной победе, – цитирует F1News Феттеля. – Пилоты "Мерседеса" – фавориты завтрашней гонки, а мы достаточно много им уступаем – больше, чем полсекунды. Произойдет сенсация, если они проиграют гонку, сейчас все в их руках.

В любом случае, мы будем бороться – важно хорошо стартовать и удачно провести первый круг, на котором многое может произойти. Гонка предстоит длинная, не исключен дождь, так что посмотрим. В конце концов, мы в Малайзии, здесь жарко – такие условия подходят нашей машине. Сегодня мы надеялись занять более высокие позиции, но у нас все равно остаются шансы на то, чтобы подняться на подиум. Борьба становится все более плотной и интересной. Завтра мы должны быть быстрее, чем сегодня, попробуем их опередить.