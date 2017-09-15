Росберг будет сотрудничать с Кубицей

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг будет работать с поляком Робертом Кубицей для возвращения его в "Формулу-1". О сотрудничестве немец объявил в своем Твиттере.

– Я очень рад работать с Робертом над его возвращением в "Формулу-1", – написал Росберг. – Он и Хэмилтон – быстрейшие гонщики, с которыми я боролся.

Напомним, что Кубица ушел из "Формулы-1" в 2011 году, получив тяжелую травму в ралли. В нынешнем сезоне он протестировал болид "Рено".