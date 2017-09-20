Роберт Дорнбос: "Феттель не заслужил чемпионский титул"

Бывший пилот "Формулы-1" Роберт Дорнбос считает, что гонщик "Феррари" Себастьян Феттель не заслужил победы в чемпионате. Немец на старте гонки "Гран-при Сингапура" поучаствовал в аварии.

– Из-за этого агрессивного маневра Феттель не только выбил себя из гонки, но и испортил ее Ферстаппену, Райкконену и Алонсо, – цитирует Ziggo Sport Дорнбоса. – Он потерял все шансы взять первый титул с "Феррари". Из-за этого маневра и того, что он сделал в Баку с Хэмилтоном Феттель не заслужил стать чемпионом мира.