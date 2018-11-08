"Рено" пошутила над "20 миллионами жалоб" Ферстаппена

"Рено" в своем анонсе "Гран-при Бразилии" на официальном сайте команды намекнуло на привычку пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена жаловаться. Голландец многократно критиковал "Рено" за поставляемые компанией двигатели.

– Праздничная атмосфера – одно из сходств между Мехико, где была предыдущая гонка, и Сан-Паулу, – говорится в анонсе "Рено". – Еще одно сходство – огромное количество жителей в этих мегаполисах. Их население насчитывает 20 миллионов человек – примерно столько раз жаловался Ферстаппен на что-либо в нынешнем сезоне. Эти два города по-настоящему колоссальны.