Райкконен не знает, за что наказали Ферстаппена

Пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что не понимает, за что был наказан Макс Ферстаппен. Напомним, что голландец лишился третьего места после того, как стюарды приняли решение наказать его на пять секунд за выезд за пределы трассы во время борьбы с Кими.

– Я не знаю, что случилось в моменте с Ферстаппеном, по какой причине он получил штраф. Знаю только то, что он обогнал меня в предпоследнем повороте, – цитирует Autosport.com Райкконена. – Конечно, после гонки я был расстроен, что занял четвертое место. Но потом мне сказали, что Ферстаппен получил штраф. Поднимаясь на подиум, я не видел повтор момента.

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