Хэмилтон выиграл "Гран-при США", Квят – десятый

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при США". Вторым и третьим финишировали гонщики "Феррари" и "Ред Булла" Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, который в одном из последних поворотов обошел Кими Райкконена.
После финиша гонки стюарды оштрафовали Ферстаппена, болид которого четырьмя колесами был за пределами трассы, на 5 секунд - и третьим стал Райкконен, который уступил ему 4 секунды.
В борьбе за чемпионство Хэмилтон увеличил свой отрыв от Феттеля до 66 очков, а "Мерседес" за три этапа до конца чемпионата выиграл Кубок конструкторов.
Российский пилот Даниил Квят, который вернулся за руль "Торо Россо" после двух пропущенных этапов, финишировал десятым и в третий раз в сезоне попал в очковую зону.
Чемпионат мира
17-й этап
"Гран-при США"
1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")
2. Феттель (Германия, "Феррари")
3. Райкконен (Финляндия, "Феррари")
4. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")
5. Боттас (Финляндия, "Мерседес")
6. Окон (Франция, "Форс Индия")
7. Сайнс (Испания, "Рено")
8. Перес (Мексика, "Форс Индия")
9. Масса (Бразилия, "Уильямс")
10. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")
11. Вандорн (Бельгия, "Макларен")
12. Стролл (Канада, "Уильямс")
13. Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо")
14. Грожан (Франция, "Хаас")
15. Эрикссон (Швеция, "Заубер")
16. Магнуссен (Дания, "Хаас")
Не финишировали: Алонсо (Испания, "Макларен"), Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл"), Верляйн (Германия, "Заубер"), Хюлькенберг (Германия, "Рено").
- Мерседес
- Льюис Хэмилтон
- Себастьян Феттель
- Феррари
- Торо Россо
- Кими Райкконен
- Ред Булл (Ф-1)
- Даниил Квят
- Макс Ферстаппен
george64
Ну будьте справедливы! Как ни жаль, но Вильямс побыстрее будет, плюс шины. Не судьба...
23:49
КолобокКолобков
Не совсем я понял за что штрафанули Макса, но это ничего не меняте. Он доказал всё на трассе, а судейские решения- лесом... Однозначно Макс- пилот дня сегодня. Главное днище зацепило очко благодаря сходу кеннгуру и Алонсо. Бренда тоже не произвела фурора. Поэтому доктору Марко предстоит несколько дней мучительного выбора напарника Гасли...Бренда или изька ???
23:48
Джерри. Без Тома.
Машина Сайнса и правда едет быстрее.))) Но, вообще-то, Массу можно было и не пропускать.
23:47
ptel76
Хэм стабилен.... Квят неплохо... Ферстапен красава, но обломался со штрафом)))) Райконен, как всегда - тормоз...
23:44
marksan
Алло СЭ! А что в тексте - одно, в таблице другое написано??? Райконен - третий, Ферстапен - четвёртый!
23:44
Senot
Ферстапена наказали!
23:43
fair
ахахахахахахахах Ферстапенннннннннннн лошара, традиция ))) долой с подиума
23:43
stif
молодец макс!
23:43
fair
Райконен показал свой уровень в гонке, но просрал финиш, Ферстапен тоже сегодня на высоте но второй питстоп считаю был лишним хотя до тройки доехал, Феттель тоже показал свой уровень мастерства пилотирования, вообще считаю Феттеля лучшим гонщиком после времен Шуми, может только алонсо сопаставим по уровню, но уж точно не Хэмильтон и раздутый петушок, папинкин сынок Ферстапен, и да мне интересно что делает Боттас в мерседесе??? он сегодня слил всем и райконену и максу и феттелю, не уровень мерседеса, и лично, чтоб зацепить колобка)))) как квят попал в машину и группу инженеров сайнца, то сразу заработал очко))))))))))
23:41
RedMack2
Хэм красавчик, с победой!!! Валя и Кими - лошки. Мерсы полное дно, как стоячих все их уделывали(... Максик гонщик дня.
23:40
tryam
да. мегатрусливая гонка Квята. никого не обогнал только пропускал. Переса должен был проходить и отрываться как Сайнц сделал, но решил не рисковать и дождался Массу хотя отрыв 10 сек был
23:40