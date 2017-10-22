Хэмилтон выиграл "Гран-при США", Квят – десятый

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при США". Вторым и третьим финишировали гонщики "Феррари" и "Ред Булла" Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, который в одном из последних поворотов обошел Кими Райкконена.

После финиша гонки стюарды оштрафовали Ферстаппена, болид которого четырьмя колесами был за пределами трассы, на 5 секунд - и третьим стал Райкконен, который уступил ему 4 секунды.

В борьбе за чемпионство Хэмилтон увеличил свой отрыв от Феттеля до 66 очков, а "Мерседес" за три этапа до конца чемпионата выиграл Кубок конструкторов.

Российский пилот Даниил Квят, который вернулся за руль "Торо Россо" после двух пропущенных этапов, финишировал десятым и в третий раз в сезоне попал в очковую зону.

Чемпионат мира

17-й этап

"Гран-при США"

1. Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес")

2. Феттель (Германия, "Феррари")

3. Райкконен (Финляндия, "Феррари")

4. Ферстаппен (Голландия, "Ред Булл")

5. Боттас (Финляндия, "Мерседес")

6. Окон (Франция, "Форс Индия")

7. Сайнс (Испания, "Рено")

8. Перес (Мексика, "Форс Индия")

9. Масса (Бразилия, "Уильямс")

10. КВЯТ (Россия, "Торо Россо")

11. Вандорн (Бельгия, "Макларен")

12. Стролл (Канада, "Уильямс")

13. Хартли (Новая Зеландия, "Торо Россо")

14. Грожан (Франция, "Хаас")

15. Эрикссон (Швеция, "Заубер")

16. Магнуссен (Дания, "Хаас")

Не финишировали: Алонсо (Испания, "Макларен"), Риккьярдо (Австралия, "Ред Булл"), Верляйн (Германия, "Заубер"), Хюлькенберг (Германия, "Рено").

"Гран-при США". LIVE!​