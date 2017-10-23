Макс Ферстаппен - о своем штрафе: "Один стюард-идиот постоянно пытается меня засудить"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался недоволен решением стюардов оштрафовать его за обгон Кими Райкконена по ходу гонки "Гран-при США". По итогам гонки Ферстаппен занял третье место, однако из-за штрафа на пять секунд опустился на четвертую строчку.

– Есть один стюард-идиот, который постоянно пытается меня засудить, – цитирует Autosport.com Ферстаппена.

– Этими глупыми решениями организация убивает весь спорт, – приводит слова Ферстаппена Sky Sports. – Надеюсь, что болельщикам не понравится это решение и в следующем году такого не будет. Все покидали пределы трассы, включая меня. Мы выезжали на бордюр, но никто ничего не говорил.