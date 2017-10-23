Макс Ферстаппен - о своем штрафе: "Один стюард-идиот постоянно пытается меня засудить"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен остался недоволен решением стюардов оштрафовать его за обгон Кими Райкконена по ходу гонки "Гран-при США". По итогам гонки Ферстаппен занял третье место, однако из-за штрафа на пять секунд опустился на четвертую строчку.
– Есть один стюард-идиот, который постоянно пытается меня засудить, – цитирует Autosport.com Ферстаппена.
– Этими глупыми решениями организация убивает весь спорт, – приводит слова Ферстаппена Sky Sports. – Надеюсь, что болельщикам не понравится это решение и в следующем году такого не будет. Все покидали пределы трассы, включая меня. Мы выезжали на бордюр, но никто ничего не говорил.
КолобокКолобков
Оу,стопэ....Ну вот же статья СЭ- http://www.sport-express.ru/formula1/reviews/kvyat-v-ochkah-ferstappena-ubrali-s-podiuma-1325457/___ Там видео с твиттера. Если вы это наказываете штрафом, то о каком спорте мы вообще говорим ? Абсурд полный...
01:47
КолобокКолобков
Я думаю особо париться не стоит. Большинству адекватных людей очевидно,что это штраф просто придуман. Учитывая, что сезон для РБ провален и борьбы за чемпионство нет- просто нужно забить на это,да и всё... Сколько от этих судей-идиотов натерпелся Шумми в своё время...Когда они видят сильного пилота- они считают своим долгом ему подгадить...
01:37
Джерри. Без Тома.
Ооо, Колобок, не уходи, не уходи спать.)))
01:26
КолобокКолобков
Верно на 100%. Макс в честной борьбе переиграл ветерана Кимми. Даже со стороны скудерии не было визгу, а в итоге забрали подиум...Пусть делают что хотят, над дядей Мишей в молодости измывались похлеще. Таких как Щумми или Макс не сломать судьям-дебилам...
01:26
dima2001
Мики Сало или как там его ? =)
01:26