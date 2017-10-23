Отец Ферстаппена - о штрафе сына: "Это какой-то бред. Позор FIA"

Отец пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена Йос в своем Твиттере выразил недовольство решением стюардов наказать сына за обгон Кими Райкконена. Отметим, что голландец получил штраф в пять секунд и из-за этого лишился третьей строчки на "Гран-при США".
– Извините, но это бред. Отстой. Позор FIA. Гонки "Формулы" должны быть не такими, – написал Йос в Твиттере.
Также он выложил изображение логотипа FIA с подписью "Международное содействие "Феррари".
This is bulshitt. Sorry. This sucks– Jos Verstappen (@MaVic009) 22 октября 2017 г.
Shame on you FIA– Jos Verstappen (@MaVic009) 22 октября 2017 г.
Obviously F1 don’t now what racing s– Jos Verstappen (@MaVic009) 22 октября 2017 г.
22 октября 2017 г.
КолобокКолобков
кстати, в детстве по кабельному всегда крутили Том и Джерри. И Я до сих пор не знаю кто Джерри по половому признаку???? В одних сериях- ОНА в купальнике, в других - засматривается на мышей- проституток в мышином плейое )))
01:40
КолобокКолобков
Джерри тоже была ( был ??? ) мышкой
01:38
Джерри. Без Тома.
Обидели мышку, напИсали в норку.
01:35