01:30 | Формула-1

Отец Ферстаппена - о штрафе сына: "Это какой-то бред. Позор FIA"

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Отец пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена Йос в своем Твиттере выразил недовольство решением стюардов наказать сына за обгон Кими Райкконена. Отметим, что голландец получил штраф в пять секунд и из-за этого лишился третьей строчки на "Гран-при США".

– Извините, но это бред. Отстой. Позор FIA. Гонки "Формулы" должны быть не такими, – написал Йос в Твиттере.

Также он выложил изображение логотипа FIA с подписью "Международное содействие "Феррари".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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КолобокКолобков

кстати, в детстве по кабельному всегда крутили Том и Джерри. И Я до сих пор не знаю кто Джерри по половому признаку???? В одних сериях- ОНА в купальнике, в других - засматривается на мышей- проституток в мышином плейое )))

01:40

КолобокКолобков

Джерри тоже была ( был ??? ) мышкой

01:38

Джерри. Без Тома.

Обидели мышку, напИсали в норку.

01:35