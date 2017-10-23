Отец Ферстаппена - о штрафе сына: "Это какой-то бред. Позор FIA"

Отец пилота "Ред Булла" Макса Ферстаппена Йос в своем Твиттере выразил недовольство решением стюардов наказать сына за обгон Кими Райкконена. Отметим, что голландец получил штраф в пять секунд и из-за этого лишился третьей строчки на "Гран-при США".

– Извините, но это бред. Отстой. Позор FIA. Гонки "Формулы" должны быть не такими, – написал Йос в Твиттере.

Также он выложил изображение логотипа FIA с подписью "Международное содействие "Феррари".