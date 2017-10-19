Прокуратура Франции начала расследование по продаже "Формулы-1"

Финансовая прокуратура Франции инициировала расследование по поводу продажи прав на проведение "Формулы-1", информирует New York Times. Напомним, в январе было объявлено о том, что компания Liberty Media выкупила акции гоночной серии у CVC Capital. Сумма сделки, по неофициальной информации, составила около 8 миллиардов долларов.

Французская прокуратура подозревает, что эта сделка не обошлась без мошенничества и конфликта интересов. В частности, подозревается Международная автомобильная федерация (FIA), которая одобрила и закрыла сделку официально. Отмечается, что FIA, штаб-квартира которой находится в Париже, имела 1 процент акций "Формулы-1" и могла получить прибыль от продажи, что и рассматривается как конфликт интересов. Добавим, что владельцем Liberty Media является американский миллиардер Джон Мэлоун.