Перес оштрафован за столкновение с Квятом

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес получил два штрафных очка к своей суперлицензии из-за столкновения с Даниилом Квятом из "Торо Россо" за несколько кругов до финиша "Гран-при Монако". После столкновения российский гонщик сошел с трассы.
После расследования инцидента стюарды присудили Пересу десятисекундный штраф к итоговому времени гонки и два штрафных очка к его суперлицензии. Теперь у Переса пять штрафных баллов. Напомним, что любой гонщик, получивший 12 баллов за 12 месяцев, будет вынужден пропустить следующий "Гран-при".
Russky
Алый Дракон Даня не виноват, но он...виноват... В том, что в первый день "ехал так, что сердце замирало", а закончил, как обычно... Я не представляю, ЧТО должен сделать Квят, чтобы наконец закончилось его многолетнее фатальное невезение ?!... 00:12=========================== Соглашусь. Досадно, но это так.
00:20
Алый Дракон
Даня не виноват, но он...виноват... В том, что в первый день "ехал так, что сердце замирало", а закончил, как обычно... Я не представляю, ЧТО должен сделать Квят, чтобы наконец закончилось его многолетнее фатальное невезение ?!...
00:12