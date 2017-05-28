Перес оштрафован за столкновение с Квятом

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес получил два штрафных очка к своей суперлицензии из-за столкновения с Даниилом Квятом из "Торо Россо" за несколько кругов до финиша "Гран-при Монако". После столкновения российский гонщик сошел с трассы.

После расследования инцидента стюарды присудили Пересу десятисекундный штраф к итоговому времени гонки и два штрафных очка к его суперлицензии. Теперь у Переса пять штрафных баллов. Напомним, что любой гонщик, получивший 12 баллов за 12 месяцев, будет вынужден пропустить следующий "Гран-при".