Пьер Гасли: "Не хочу говорить о "Формуле-1" негативно, но технические штрафы – это..."

Французский гонщик "Торо Россо" Пьер Гасли сначала заявил, что слишком многие ругают современную "Формулы-1", но затем назвал штрафы за смену компонентов мотора "одним из дерьмовых аспектов" чемпионата. В своих первых двух гонках 21-летний француз потерял на старте больше 20 позиций.

– Я не хочу говорить о "Формуле-1" негативно, – приводит Motorsport слова Гасли, – потому что мне кажется, что слишком много людей говорят о чемпионате негативно. А ведь это чертовски классная серия, это классные машины. Люди должны относиться к этому позитивнее".

Технические штрафы – точно один из дерьмовых аспектов "Формулы-1". Когда ты квалифицируешься на определенную позицию, то хочешь на ней же и стартовать.

Но иногда все превращается в какую-то гонку пилотов со штрафами: поменяют ли тебе генераторы, потому что кто-то уже поменял и получил десять позиций штрафа, но если поменяешь ты, то получишь 15, и откатишься назад, но есть еще кто-то, у кого 25 позиций, и так далее.

В этом нет ничего интересного, особенно как это было в моем случае (в Мексике) – никаких тренировок, ничего вообще. Я сидел и смотрел, как остальные ездят по трассе. А потом ты стартуешь последним.

Надеюсь, что в будущем это изменят, но вряд ли что-то можно сделать уже в следующем году. Тем не менее, все гонщики согласны, что это скучно – все эти штрафы, – потому что мы ничего с ними поделать не можем. Это проблема мотора, проблема производителя моторов, а страдаем мы все вместе.

Напомним, что в сехзоне-2017 количество обгонов в "Королевских гонках" упало в два раза, а стартовые решетки этапов регулярно изменялись из-за различных штрафов, что не раз вызывало критику со стороны болельщиков и пилотов. Особенно недоволен штрафами на стартовой решетке был новый спортивный директор чемпионата Росс Браун.