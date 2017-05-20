Отмар Шафнауэр: "Форс Индия" не может развивать свою машину быстрее "Ред Булла"

Операционный директор "Форс Индии" Отмар Шафнауэр считает, что его команде будет сложно опередить "Ред Булл" в Кубке конструкторов. После удачной гонки в Испании "Форс Индия" сократила отставание от австрийской команды до 19 очков.

– Мы отстаем на 19 очков после четверти сезона, – цитирует F1i Шафнауэра. – Впереди еще три четверти сезона. 19 очков – это не непреодолимое отставание, но для этого нам нужно значительно повысить уровень конкурентоспособности. Сейчас "Ред Булл" быстрее нас, и нам будет сложно опередить его. К тому же у нас нет шансов развивать машину быстрее "Ред Булла", чей бюджет в три раза больше нашего. В таких условиях они нас опередят.