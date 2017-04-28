Организаторы "Гран-при Малайзии" раскритиковали новых владельцев "Формулы-1"

Промоутер "Гран-при Малайзии" Разлан Разали раскритиковал новых владельцев "Формулы-1". Он предлагал им новый формат сотрудничества в рамках последнего "Гран-при" в Малайзии, который должен пройти в октябре 2017 года, после чего эта страна уйдет из "Формулы-1" из-за слишком высоких затрат на организацию гонок.

– Мы предложили Liberty Media хороший план сотрудничества, – цитирует Grand Prix Разали. – Но они нам сказали, что не могут ничем помочь. Так что мы не уверены в способности этой компании улучшить "Формулу-1", если они не могут даже как-то оказать поддержку в организации последней гонки у нас.